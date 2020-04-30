МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вывозной рейс "Аэрофлота" с Кипра в Россию, планировавшийся 3 мая, не состоится, сообщили в посольстве РФ на Кипре.

"Вниманию российских граждан на Кипре, ожидающих возвращения в Российскую Федерацию. В соответствии с полученной информацией, планировавшийся 3 мая рейс "Аэрофлота" не состоится", — говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.

Отмечается, что дипмиссия продолжает работу по организации вывозного рейса с Кипра в Россию для возвращения россиян на родину.

Ранее сообщалось, что спецрейс "Аэрофлота" для вывоза россиян с Кипра планируется на 3 мая. На острове остаются 500 граждан РФ, желающих вернуться на родину.