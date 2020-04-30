МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в Москве рассмотрят после майских праздников, если будет позитивная динамика, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Они (условия — ред.) понятны, критерии понятны. Заболевания не должны расти, они должны снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Я надеюсь, что после прошествия праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику и примем те решения, которые необходимы", — сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, то, конечно, мы это сделаем, но если нет – значит, нет", — отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что это зависит не только от правительства, но и от всех людей, "поведения и четких предписаний". "Это наша общая ответственность. И в конечном итоге мы получим вместе тот или иной результат. Я надеюсь, что результаты будут положительными", — добавил мэр.