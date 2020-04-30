МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Правительство России, несмотря на заболевание премьер-министра Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией, будет работать в штатном режиме, заседание кабмина 7 мая состоится по плану, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

"В рабочем режиме. Штатно. Заседание правительства 7 мая состоится, как и было запланировано", — сказал Беляков, отвечая на вопрос о том, как будет работать правительство после заболевания Мишустина.