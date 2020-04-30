ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апр /ПРАЙМ/. Прокуратура в Свердловской области начала проверку по факту обрушения в шахте, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает в четверг надзорное ведомство региона.

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что четверо пострадавших при обрушении в шахте в Североуральском городском округе Свердловской области госпитализированы.

"Прокуратура города Североуральска организовала проверку соблюдения требований охраны труда при проведении горных работ в связи с травмированием работников на шахте "Кальинская" АО "Севуралбокситруда", — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при выполнении горных работ, уточняется в релизе.