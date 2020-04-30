МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Сенаторы направили в правительство России предложения в третий пакет мер по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса, инициативы направлены на поддержку граждан, платежеспособного спроса, пострадавших отраслей экономики и системнозначимых предприятий, сообщил журналистам в четверг вице-спикер Совета федерации Николай Журавлев.

Журавлев представляет Совфед в координационном совете при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"В документе отражены предложения по осуществлению опережающих закупок для нужд государства с целью поддержки отечественных производителей, ускорению прохождения денежных средств от крупных компаний-производителей к поставщикам комплектующих для поддержания большего количества предприятий, задействованных в производственной цепочке", — сказал сенатор.

Среди предлагаемых мер также стимулирование использования инструмента факторинга, законодательный механизм создания фонда пострадавших от кризиса активов, в рамках которого предоставляется возможность передачи таких активов с условием их обязательного последующего выкупа, добавил он.

"В связи с необходимостью поддержать бюджеты отдельных регионов предложено снять действующие ограничения на привлечение дополнительного финансирования за счет снижения установленных к субъектам федерации требований", — сказал парламентарий.

По его словам, предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий региональным предприятиям на межрегиональном уровне.

"В связи с введением механизма "кредитных каникул" в документе предлагается исключить налогообложение возникающих у граждан доходов от неуплаты процентов в течение льготного периода, внести необходимые нормативные изменения для расширения возможностей многодетных семей претендовать на государственную компенсацию ипотечных кредитов, а также расширить перечень организаций, которым разрешено снизить зарплатные налоги", — уточнил Журавлев.

Сенаторы предложили также расширить перечень получателей субсидии на пополнение оборотных средств, включая региональные системнозначимые организации, предусмотреть идентификацию выручки малого и среднего бизнеса по видам ОКВЭД, чтобы обеспечить целевое направление поддержки в конкретные наиболее пострадавшие отрасли, заключил он.