МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Власти США начинают изучать способы наказания Китая или возможности получить от него финансовую компенсацию из-за распространения новой коронавирусной инфекции, пишет издание Washigton Post со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников из администрации президента.

"Ожидается, что в четверг высокопоставленные официальные лица из нескольких правительственных учреждений начнут разрабатывать стратегию ответных мер в отношении Китая…Должностные лица из американских спецслужбах также участвуют в этой работе", — пишет газета со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам чиновников, в последние несколько дней президент Дональд Трамп, общаясь с помощниками, критиковал действия Китая, обвиняя страну в сокрытии информации о вирусе COVID-19, и "обсуждал принятие решительных мер, которые, вероятно, приведут к ответным действиям со стороны Пекина".

"В частном порядке Трамп и его помощники обсуждали вопрос о лишении Китая его суверенного иммунитета с целью дать возможность правительству США или пострадавшим от вируса подать в суд на Китай с требованием возмещения нанесенного ущерба", — пишет газета.

Джордж Сориал, который ранее занимал должность топ-менеджера в компании Трампа Trump Organization, а сейчас участвует в групповом иске против Китая, заявил Washington Post, что он и высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждали вопрос об ограничении суверенного иммунитета Китая.

Еще два человека, осведомленные о ведущихся дискуссиях, заявили, что "некоторые представители администрации также обсуждали вопрос о том, чтобы США отменили часть своих долговых обязательств перед Китаем", добавила газета.

При этом представители администрации подчеркивают, что обсуждения являются предварительными. Кроме того, ряд представителей администрации предостерегают Трампа от попыток наказать Китай, заявляя, что сейчас он помогает США в борьбе с эпидемией COVID-19.

Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань, и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.