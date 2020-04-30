МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Режим самоизоляции остро поставил вопрос удаленной идентификации при регистрации новых клиентов лицензированных российских форекс-дилеров, отмечает саморегулируемая организация "Ассоциация форекс-дилеров" (АФД).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286. Большинство субъектов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.

"Пандемия коронавируса остро поставила вопрос разрешения регулятором лицензированным форекс-дилерам удаленной идентификации клиентов для заключения договоров на обслуживание. Для начала торгов через сайты офшорных и нелегальных дилеров их клиентам достаточно клика на смартфоне. "Белым" же дилерам не дано такой возможности", — сказал руководитель АФД Евгений Машаров во время вебинара на тему "Российский рынок форекс в период пандемии: что дальше?".

Скорейшее решение Центробанком РФ этого вопроса убережет российских граждан от попадания к нелегалам, также считает Машаров.

"Следующим шагом АФД в вопросе выравнивания конкурентоспособности станет активизация усилий по расширению линейки инструментов у лицензированных российских форекс-дилеров. Пока это только валютные пары. До конца года мы сформируем такие предложения для регулятора с учетом категоризации инвесторов. Мы не должны ограничивать клиентов в этой сфере, нужны фьючерсы на энергоносители, аграрную продукцию, биржевые индексы, отдельные ценные бумаги", — добавил он.

Члены АФД — четыре компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс", "ПСБ-Форекс" и "Альфа-Форекс". АФД в прошлом квартале зафиксировала на российском сегменте рынке форекс рост количества сделок на две трети в квартальном исчислении — 724 тысячи против 430 тысяч. А торговый оборот составил 1,6 триллиона рублей против 1,3 триллиона кварталом ранее. Кроме того, количество активных клиентов выросло до 3222 против 2398 в четвертом квартале прошлого года.