МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, у которого был выявлен коронавирус, скорейшего выздоровления.

"У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Желаю ему скорейшего выздоровления. От вируса никто не застрахован", — написал Кудрин на своей странице в Twitter.

Он также призвал всех соблюдать самоизоляцию во время майских праздников. "Будьте здоровы, берегите родных и себя", — добавил Кудрин.

Ранее в четверг Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию. И.о. главы кабмина в связи с заболеванием премьера назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.