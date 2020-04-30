МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обратилась к российским путешественникам с просьбой не совершать лишних поездок в период майских праздников, чтобы приблизить возможность дальнейших туристических поездок.

"В преддверии майских выходных хотела бы обратиться к вам с просьбой соблюдать все необходимые меры, а значит, оставаться дома или на даче. Ещё совсем недавно казалось совсем немыслимым обращаться к вам с такой просьбой, ведь все мы любим путешествовать", — сказала она в обращении, опубликованном на сайте Ростуризма

Она поделилась тем, что ещё совсем недавно сама планировала провести эти дни на Алтае, но сегодня обстоятельства складываются таким образом, что для общего блага всем лучше оставаться дома.

"Я также напоминаю, что в большинстве регионов нашей страны действуют карантинные меры (из-за коронавируса — ред.). Это же касается наиболее популярных курортных территорий нашей страны. От того, насколько сознательны мы будем в этот период времени, зависит то, насколько быстро мы сможем вновь начать путешествовать", — уточнила Догузова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.