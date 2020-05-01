ВАШИНГТОН, 30 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай мог остановить коронавирус, но не сделал этого.

"Его (вирус) можно было остановить, он ведь вышел из Китая", — сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.

"Мы подписали торговую сделку. Но это теперь вторично по сравнению с тем, что происходит с вирусом. Эта ситуация неприемлема", — сказал Трамп.

В США уже более 1 миллиона случаев коронавируса, умерли более 60 тысяч человек.