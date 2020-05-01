ТЕГЕРАН, 1 мая — ПРАЙМ. Доля расчетов между Россией и Ираном в национальных валютах растет, процесс продолжится и при коронавирусе, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Тегеране Рустам Жиганшин.

По его словам, Москва и Тегеран наблюдают рост межбанковских расчетов в национальных валютах. В 2018 году расчеты в национальных валютах составили чуть более 40%, в то время как в 2019 году они, согласно разным оценкам, превысили 50%, добавил торговый представитель.

"Мы ожидаем, что доля расчетов по контрактам в национальных валютах не только сохранится на прежнем уровне, но и будет расти в связи с санкционными ограничениями в отношении Ирана со стороны США", — сообщил Жиганшин, отвечая на вопрос, может ли коронавирус повлиять на взаиморасчеты между странами в нацвалютах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Тегеран договорились активизировать работу по расширению прямых расчетов в национальных валютах. Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, заявлял, что использование нацвалют будет способствовать расширению связей, а глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати указывал на отход двух стран от использования доллара.