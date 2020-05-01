МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 7 933, до 114 431 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 561, Подмосковье — 797, Санкт-Петербурге — 349.

Также случай за сутки зарегистрирован в Свердловской области — 232,в Нижегородской области — 179, 164 — в Дагестане.

За сутки от COVID-19 в России выздоровел 1601 человек, всего выписаны — 13 220.

За сутки в России умерли 96 пациентов с COVID-19, за все время — 1169 человек.