Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 7 933, до 114 431 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 3 561, Подмосковье — 797, Санкт-Петербурге — 349.
Также случай за сутки зарегистрирован в Свердловской области — 232,в Нижегородской области — 179, 164 — в Дагестане.
За сутки от COVID-19 в России выздоровел 1601 человек, всего выписаны — 13 220.
За сутки в России умерли 96 пациентов с COVID-19, за все время — 1169 человек.
https://1prime.ru/News/20200501/831376595.html