МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Урсула Бернс, возглавляющая совет директоров холдинга VEON Ltd. (контролирует российский "Вымпелком") уходит в отставку и не будет переизбираться на этот пост, говорится в пресс-релизе компании.

"Урсула Бернс, которая была председателем совета директоров в течение почти трех лет, решила уйти в отставку и не будет баллотироваться на переизбрание", — говорится в сообщении.

Бернс ранее также была генеральным директором телекоммуникационного холдинга, но с марта её на этот посту сменили два соруководителя — Серхи Эрреро и Каан Терзиоглу.

Первого июня VEON проведет общее годовое собрание акционеров компании, также сообщается в пресс-релизе компании, на повестке дня которого — избрание в совет директоров компании.

Повестка дня также будет включать в себя отчет аудитора компании об аудированной финансовой отчетности за прошлый год, уточняет VEON.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейший акционер — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%). Крупнейший актив холдинга — российский "Вымпелком".