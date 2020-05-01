МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Публичные компании в США получили более 1 миллиарда долларов из средств, предназначенных для помощи малым предприятиям в рамках пакета мер по стимулированию экономики от федерального правительства, пишет издание Washington Post.

По данным, собранным газетой, около 300 публичных компаний сообщили о получении финансовых средств по так называемой "Программе защиты заработных плат", направленной на поддержку малого бизнеса. В число получателей входят 43 компании, где числятся более 500 сотрудников, что является максимумом в рамках данной программы.

"После того как первый фонд в 349 миллиардов долларов иссяк и более 80% заявителей остались без финансирования, критика, вызванная тем, что миллионы долларов ушли более крупным фирмам, побудила некоторые компании вернуть деньги", — пишет газета.

Согласно изданию, некоторые из таких компаний, чьи акции обращаются на рынке ценных бумаг, сообщили о возврате более 125 миллионов долларов.

Другие компании заявили, что планируют сохранить средства, кредиты, по их словам, были предоставлены в соответствии с правилами программы, и они будут использовать большую их часть для выплаты зарплат сотрудникам.

Газета отмечает, что власти страны призывают публичные компании, имеющие доступ к другим активам, вернуть деньги к 7 мая.

В конце марта конгресс принял пакет поддержки экономики более чем на 2 триллиона долларов. Позднее президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на 500 миллиардов долларов.