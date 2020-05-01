МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Минкомсвязи РФ считает необходимым по мере нормализации обстановки с коронавирусом в приоритетном порядке открывать книжные магазины, сообщил РИА Новости замглавы министерства Алексей Волин.

"Мы давали свои предложения в мероприятия по плану нормализации по окончанию карантина и самоизоляции. И со своей стороны предложили одно из приоритетных мероприятий в виде открытия книжных магазинов", — рассказал Волин.

Конкретных сроков, по словам Волина, не называлось.

"Все зависит от эпидемиологической обстановки. Но мы считаем, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки одно из первых мероприятий, которое следует провести, — открытие книжных", — отметил Волин.