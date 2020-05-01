МОСКВА, 1 мая — РИА Недвижимость. Руководители министерства строительства и ЖКХ РФ сдали тесты на коронавирус, пока положительных результатов, кроме министра Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, не выявлено, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что Владимир Якушев госпитализирован, у него и Дмитрия Волкова обнаружен коронавирус. Исполняющим обязанности главы Минстроя назначен замминистра Никита Стасишин.

В Минстрое рассказали, что сотрудники ведомства с 23 марта работают в удаленном режиме, доступ в здание имеет только высшее руководство и минимальное количество сотрудников, чья деятельность не может осуществляться удаленно.