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МОСКВА, 1 мая — РИА Недвижимость. Руководители министерства строительства и ЖКХ РФ сдали тесты на коронавирус, пока положительных результатов, кроме министра Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова, не выявлено, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе министерства.

Ранее стало известно, что Владимир Якушев госпитализирован, у него и Дмитрия Волкова обнаружен коронавирус. Исполняющим обязанности главы Минстроя назначен замминистра Никита Стасишин.

В Минстрое рассказали, что сотрудники ведомства с 23 марта работают в удаленном режиме, доступ в здание имеет только высшее руководство и минимальное количество сотрудников, чья деятельность не может осуществляться удаленно.

"Все они сдали тесты на коронавирус, пока положительных проб больше не выявлено", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что здание министерства строительства и ЖКХ РФ на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы прошло дополнительную дезинфекцию после обнаружения коронавируса у главы ведомства.

"В Минстрое проводится ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств, также проведена дополнительная дезинфекция всех помещений", — сообщили в пресс-службе.