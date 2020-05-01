МОСКВА, 1 мая — РИА Недвижимость. Вице-премьер Марат Хуснуллин не имел в последнее время личных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым и его заместителем Дмитрием Волковым, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.

Ранее стало известно, что Якушев госпитализирован из-за коронавируса. Исполняющим обязанности главы Минстроя назначен замминистра Никита Стасишин.

"В последнее время все совещания с Минстроем проводили онлайн. Как и все совещания в правительстве", — сказал собеседник агентства.

Накануне, после новости о заболевании коронавирусной инфекцией главы кабмина Михаила Мишустина, пресс-служба Хуснуллин заявила, что тест вице-премьера на вирус показал отрицательный результат.