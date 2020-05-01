БЕЙРУТ, 1 мая /ПРАЙМ/. Ассоциация ливанских банков заявила о своем несогласии с планом правительства по выходу из финансово-экономического кризиса, видя в нем угрозу подрыва доверия к Ливану как внутри страны, так и на международном уровне, сообщается в опубликованном в пятницу заявлении Ассоциации.

"Премьер-министр Хассан Дияб вчера предоставил план правительства по финансовому оживлению Ливана, который заставил себя ждать. Под ответственностью банков, членов ассоциации ливанских банков обязанности перед около тремя миллионами вкладчиков. Поэтому ассоциация не может согласиться при любых условиях на эту одностороннюю стратегию", — написано в заявлении.

Согласно документу, причинами стали ряд моментов, включая опасения лишения доверия к Ливану как внутренне, так и в международном масштабе. Также ассоциация считает, что в правительственном плане под пунктом эффективной борьбы с коррупцией нет деталей, что вызывает вопрос по срокам исполнения данной задачи.

"В том числе план не имеет спонсоров, он рассчитан на международную поддержку, включая МВФ и (или) конференцию "Кедр". Насколько нам известно переговоры по МВФ только планируется начать, а выплаты "Кедра" заложники выполнения текущих реформ", — отмечено в заявлении.

В заключении своего коммюнике ассоциация банков подчеркнула, что многие пункты правительственной стратегии затрагивают вопрос частной собственности, которая защищена ливанской конституцией.

Министр иностранных дел Ливана Гази Вазни, комментируя заявление Ассоциации ливанских банков телеканалу OTV, отметил что она "имеет право выразить свое мнение о плане правительства и это естественно, что мы с ними связываемся, чтобы узнать их точку зрения".

По словам Вазни, министр финансов Франции заявил о полной поддержке Ливана Францией, акцентировав внимание на необходимости проведения реформ. "У Парижа серьезные намерения провести собрание стран, способных помочь Ливану", — сказал ливанский министр.

Говоря о переговорах с МВФ, ливанский политик заявил, что сложно на данном этапе конкретизировать дату начала переговоров, однако недавние контакты говорят о готовности Мирового фонда оказать оперативную помощь.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб в пятницу заявил, что правительство приняло стратегию по выводу страны из финансово-экономического кризиса, отметив, что новый план основан на реальных действиях, которые выведут страну из кризисной ямы. Президент Ливана Мишель Аун, в свою очередь, поздравил ливанских граждан с новым правительственным планом, который, по его словам, вернет ливанцев к нормальной жизни.

Новая волна массовых беспорядков вспыхнула в разных частях Ливана в начале недели после резкого падения курса фунта по отношению к доллару. Это спровоцировало рост цен на продукты и усугубило и без того сложную экономическую обстановку в стране в условиях введенного властями режима эпидемиологической чрезвычайной ситуации, начавшегося 16 марта и продленного до 11 мая. За два дня столкновений армии и демонстрантов пострадали более 130 военнослужащих и десятки участников погромов.

Волнения продолжаются в Ливане с 17 октября прошлого года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири. В конце января президент страны Мишель Аун утвердил кабинет министров во главе с Хасаном Диябом.