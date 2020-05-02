МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 9 623, до 124 054 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 358, Подмосковье — 807, Санкт-Петербурге — 323.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки в Нижегородской области — 320, в Мурманской области — 143, 109 — в Дагестане.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1 793 человека, всего выписаны — 15 013.

За сутки в России умерли 57 пациентов с COVID-19, за все время — 1222 человек.