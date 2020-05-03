МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 633, до 134 687 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 948, Подмосковье — 822, Санкт-Петербурге — 295.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки в Нижегородской области — 252, в Мурманской области — 238, 136 — в Дагестане.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1 626 человек, всего выписаны — 16 639.

За сутки в России умерли 58 пациентов с COVID-19, за все время — 1280 человек.