МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Фармацевтическая промышленность РФ нарастила объёмы производства препаратов для лечения коронавируса, российские компании очень быстро стали выводить свои разработки, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Те препараты, которые уже себя зарекомендовали при лечении коронавирусной инфекции, они используются сегодня, промышленность нарастила объемы, в том числе те препараты, которые поступали из-за рубежа…, отечественная промышленность — это, наверное, в том числе и ответственность российского фармбизнеса определенная, они в очень короткий промежуток времени свои разработки, которые у них уже были там заранее, они их очень быстро стали выводить на рынок", — заявил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"И мы вошли в период … клинических испытаний, клинических исследований для импортозамещения, ну, мы же понимаем, что такое количество заболевших по всему миру ни одна фармпромышленность и медпромышленность не способна была заранее подготовиться к такой ситуации. Поэтому — мобилизация тоже до определенного уровня. Поэтому диверсификация и новые производственные площадки — важный элемент, и это включилось", — добавил министр.