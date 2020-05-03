МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", дошло до Калининграда и на данный момент находится вне зоны покрытия AIS (Automatic Identification System), следует из данных порталов отслеживания судов Marine Traffic и Myshiptracking.

Трубоукладчик встал на якорь в порту Калининграда накануне вечером, а сегодня утром перестал передавать данные по AIS.

Путь из Находки до Калининграда занял у "Академика Черского" 83 дня. Судно при этом выбрало более долгий маршрут — вокруг Африки, и в ходе своего рейса многократно меняло пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.