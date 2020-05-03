САРАТОВ, 3 мая /ПРАЙМ/. Работодателями Саратовской области в настоящее время особо востребованы профессии врачей, медсестер, водителей автомобилей, в том числе на "скорую", сообщило в воскресенье министерство занятости, труда и миграции региона.

"На сегодняшний день на рынке труда наибольший спрос отмечается на врачей, медсестер, водителей автомобилей, в том числе на "скорую помощь", инженеров различного профиля (инженеров-проектировщиков, инженеров-конструкторов, инженеров-технологов)… В медучреждения области на данный момент требуется более 2 тысяч врачей и около 600 медсестер… Работодатели региона готовы трудоустроить 1,85 тысячи водителей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в саратовской городской станции скорой помощи есть более 50 вакансий водителя с зарплатой 28-30 тысяч рублей, в энгельсском перинатальном центре требуется врач-анестезиолог с зарплатой 60 тысяч рублей, в первой горбольнице Саратова ищут офтальмолога с зарплатой 55 тысяч рублей, еще врач с зарплатой в 50 тысяч рублей требуется в городской детской больнице №7, а медсестра с зарплатой 29 тысяч рублей нужна в городской детской поликлинике №4.

В ведомстве отметили, что в целом служба занятости региона располагает 25074 вакансиями. "Из числа заявленных работодателями вакансий наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства — 14,5%, государственное управление и обеспечение военной безопасности — 15,8%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 13,5%, торговля оптовая и розничная — 8,7%, образование — 6,8%, транспортировка и хранение — 6,3%", — говорится в сообщении.

По данным министерства, востребованы в области также программисты, бухгалтеры, учителя, воспитатели, парикмахеры. Среди строительных профессий работодатели ищут электрогазосварщиков, машинистов различной строительной техники, монтажников, плотников и столяров, маляров, штукатуров, строительных и дорожных рабочих, рабочих по благоустройству населенных пунктов. Также остаются востребованными работники неквалифицированных профессий, таких как сторожа и вахтеры, грузчики, дворники, уборщики производственных и служебных помещений, подсобные рабочие.