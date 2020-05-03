МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье вечером на уровне 4,0, это значит, что на улицах почти никого, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 21.00 индекс самоизоляции в Москве составлял 4,0, это означает, что большинство жителей столицы ответственно отнеслись к самоизоляции, на улицах почти никого. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде (4,2), а также в Лобне и Королеве (4,1), самое низкое — в Ногинске (3,5).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 21.00 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Омске (местное время 0.00) (4,7), самое низкое – в Санкт-Петербурге и Казани, индекс в городах на уровне 3,8.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.