БРЮССЕЛЬ, 4 мая /ПРАЙМ/. Европейский союз совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проведет в понедельник всемирный онлайн-марафон "Глобальный ответ на коронавирус" по сбору средств на разработку вакцины и лекарства от нового заболевания.

С инициативой этой международной донорской телеконференции 15 апреля выступила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что инициативу поддержала ВОЗ и некоторые международные организации и страны. Цель марафона, который, как планируется, стартует в 15.00 по брюссельскому времени (16.00 мск), — собрать 7,5 миллиарда евро на скорейшую разработку вакцины и эффективного лекарства, которые должны затем немедленно стать доступными всем странам мира.

Фон дер Ляйен призвала организации, компании и страны активно жертвовать на общемировую борьбу с COVID-19.

В ЕК подчеркивают, что ВОЗ неоднократно призывала объединить международные усилия для скорейшего обеспечения повсеместного доступа к тестам на текущем этапе, а также к новым методам лечения коронавируса и вакцинам – в будущем. По мнению главы Еврокомиссии, сбор средств 4 мая станет только первым этапом совместной международной борьбы с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.