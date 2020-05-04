Евросоюз проведет мировой онлайн-марафон по сбору 7,5 млрд евро на борьбу с коронавирусом
БРЮССЕЛЬ, 4 мая /ПРАЙМ/. Европейский союз совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проведет в понедельник всемирный онлайн-марафон "Глобальный ответ на коронавирус" по сбору средств на разработку вакцины и лекарства от нового заболевания.
С инициативой этой международной донорской телеконференции 15 апреля выступила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что инициативу поддержала ВОЗ и некоторые международные организации и страны. Цель марафона, который, как планируется, стартует в 15.00 по брюссельскому времени (16.00 мск), — собрать 7,5 миллиарда евро на скорейшую разработку вакцины и эффективного лекарства, которые должны затем немедленно стать доступными всем странам мира.
Фон дер Ляйен призвала организации, компании и страны активно жертвовать на общемировую борьбу с COVID-19.
В ЕК подчеркивают, что ВОЗ неоднократно призывала объединить международные усилия для скорейшего обеспечения повсеместного доступа к тестам на текущем этапе, а также к новым методам лечения коронавируса и вакцинам – в будущем. По мнению главы Еврокомиссии, сбор средств 4 мая станет только первым этапом совместной международной борьбы с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
https://1prime.ru/News/20200504/831382011.html