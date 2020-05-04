МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия заявила о том, что присоединяется ко всемирному онлайн-марафону "Глобальный ответ на коронавирус" по сбору средств на разработку вакцины и лекарства от нового заболевания и выделяет полмиллиарда долларов.

С инициативой этой международной донорской телеконференции 15 апреля выступила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что инициативу поддержала ВОЗ и некоторые международные организации и страны. Цель марафона, который, как планируется, стартует в 15.00 по брюссельскому времени (16.00 мск) в понедельник 4 мая, — собрать 7,5 миллиарда евро на скорейшую разработку вакцины и эффективного лекарства, которые должны затем немедленно стать доступными всем странам мира. По мнению главы Еврокомиссии, сбор средств 4 мая станет только первым этапом совместной международной борьбы с коронавирусом.

"Будучи председателем G20, Саудовская Аравия приветствовала глобальный призыв к действию по финансированию обще- и широкодоступных вакцинации против COVID-19, диагностики и лечения. Саудовская Аравия совместно с Евросоюзом, Канадой, Францией, Германией, Италией, Японией, Соединенным Королевством и Норвегией возглавит 4 мая "Глобальный ответ на коронавирус", — говорится в заявлении Эр-Рияда, размещенном в Tiwtter.

"Большая двадцатка", как отмечается в тексте заявления, не будет "жалеть усилий" в борьбе с нынешней пандемией. Саудовская Аравия обязалась внести свой вклад в размере 500 миллионов долларов. Королевство также призвало другие страны поддержать эту инициативу, чтобы в будущем можно было сказать, что пандемию COVID-19 победило "мировое сообщество".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.