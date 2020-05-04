МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Правозащитники предлагают активизировать дискуссию в рамках ЕАЭС об общих стратегиях восстановления экономики после пандемии, также особое внимание они стремятся уделить положению мигрантов в России на фоне трудностей из-за распространения коронавируса, говорится в докладе Московского бюро по правам человека, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"(Рекомендуем) на внешнеполитическом уровне активизировать дискуссию в рамках евразийских интеграционных структур об общих стратегиях восстановления экономики после пандемии", — сообщается в докладе.

Кроме этого правозащитники рекомендуют систематизировать работу по продвижению имиджа России как надежного помощника для международных партнеров в преодолении пандемии, подготовить, перевести на иностранные языки и широко распространить материалы об участии российских военных и медиков в борьбе с коронавирусом в Италии, Армении, Сербии, Иране, США.

В целом доклад охватывает миграционные процессы и вопрос проявления расизма и ксенофобии в условиях пандемии.

"Что касается России, то нам удалось избежать открытых столкновений с китайцами, представителями азиатских стран. За апрель не было зафиксировано преступлений, инцидентов на почве агрессивной ксенофобии, хотя отмечается рост этих настроений и высказываний в социальных сетях", — пояснил агентству директор бюро, член СПЧ Александр Брод.

Эксперты также поднимают вопрос роста количества преступлений со стороны мигрантов на фоне отсутствия заработков и накопленных денежных средств.

По данным МВД РФ, которые приводятся в исследовании, с января по март 2020 года количество преступлений в России со стороны мигрантов из СНГ составило 8,5 тысячи (рост на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

В то же время на фоне указанных проблем отмечается нехватка рабочих рук в отдельных сферах российской региональной хозяйственной инфраструктуры.

"Основная цель доклада — привлечь внимание власти и гражданского общества к этим проблемам. Прежде всего со стороны гражданского общества можно было бы усилить просвещение мигрантов — предоставлять им информацию о трудоустройстве и тот опыт, который уже имеет место быть: имеется в виду снабжение мигрантов горячими обедами, медикаментами, чем занимаются уже ряд НКО, нужно всячески пропагандировать", — рассказал Брод.

Органам власти правозащитники предлагают коллегиально обсудить проблему мигрантов, рассмотреть возможность отправки на родину всех желающих, перенаправить потенциал мигрантов в те регионы, где заявляют о нехватке рабочих рук, а также предпринять усилия по профилактике коронавируса в их среде.

"Я думаю, что они (мигранты — ред.) должны пользоваться так же помощью нашего здравоохранения, поскольку эти мигрантские сообщества способны из-за невнимания и своей замкнутости служить тоже источником распространения пандемии", — добавил глава бюро.

По его словам, доклад будет направлен в ФАДН, МВД, министерство труда и социальной защиты, МИД, правительство РФ и опубликован в интернете.