МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Ученые российской атомной отрасли хотят провести доклинические исследования разработанного ими перспективного радиофармацевтического препарата, необходимого для диагностики состояния легких при тяжелых патологиях, в том числе наблюдаемых на фоне коронавирусной инфекции, следует из материалов на сайте закупок госкорпорации "Росатом".

Согласно этим материалам, специалисты "Радиевого института имени Хлопина" (Санкт-Петербург, входит в научный дивизион "Росатома") по заказу управляющей компании научного дивизиона атомной госкорпорации АО "Наука и инновации" должны подготовить техническое задание на доклинические исследования бифункционального инновационного радиофармацевтического препарата пентакарбонилиодид технеция-99m для диагностики перфузии и вентиляции легких.

Для полного исследования состояния легких с помощью радиофармпрепаратов используются две процедуры: внутривенное введение подходящего препарата (при изучении перфузии — кровотока в легочной ткани) и ингаляция газообразного радиоактивного препарата (при изучении вентиляции — процесса обмена воздуха между легкими и атмосферой). Этот способ диагностики нужен для выявления таких опасных болезней, как тромбоэмболия легочной артерии, гипертензия малого круга кровообращения, тромбозы вен плечевого пояса, хроническая обструктивная болезнь легких и т.п.

Отдельной большой задачей для медицины в последнее время становится диагностика состояния легких у пациентов с коронавирусной инфекцией, одним из крайне опасных осложнений которой является тромбоэмболия легочной артерии.

В настоящее время проведение полного исследования легких в силу ряда причин является достаточно сложной и притом дорогостоящей процедурой. Таким образом, поиск препарата, позволяющего изучать как перфузию, так и вентиляцию легких, является актуальной задачей, решение которой поможет существенно упростить и удешевить диагностику.

Разработанный в "Радиевом институте" новый препарат пентакарбонилиодид технеция-99m (ПКИТ-99mTc), как показали предварительные исследования на лабораторных животных, с высокой избирательностью накапливается в легочной ткани и при этом пригоден для изучения как перфузии, так и вентиляции. При этом ПКИТ-99mTc лишен недостатков, присущих радиофармпрепаратам препаратам, сейчас применяемым для исследования легких. Как отмечается в техническом задании на нынешнюю работу, ранее подобного препарата не существовало.

Предварительные эксперименты на модельных животных показали, что новый препарат не токсичен. Введение в клиническую практику ПКИТ-99mTc позволит, с одной стороны, существенно удешевить процедуру диагностики легких, а с другой стороны — устранить минусы легочных препаратов, используемых в настоящее время, говорится в техзадании. Доклинические исследования планируется провести в петербургском Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика Гранова Минздрава РФ.