МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Правительство запустило на своем сайте информационный сервис для поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса, где можно получить информацию о мерах поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в понедельник.

"Сервис доступен на официальном сайте Правительства по адресу http://government.ru/support_measures/. Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям получателей – граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом разделе подробно описываются меры, сроки предоставления, инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, если услугу можно оформить онлайн.

"В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи", — добавляется на сайте.

Кроме того, на странице сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещён постоянно обновляемый отчёт о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф".