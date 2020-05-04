МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 581, до 145 268 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 795, Подмосковье — 803, Санкт-Петербурге — 317.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки в Мурманской области — 280, 160 — в Дагестане, в Нижегородской области — 157.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1 456 человек, всего выписаны — 18 095.

За сутки в России умерли 76 пациентов с COVID-19, за все время — 1 356 человек.