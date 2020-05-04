ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая /ПРАЙМ/. Российский бизнес финского производителя красок Tikkurila вырос в первом квартале 2020 года до 27,7 миллиона евро, показав самый большой рост среди всех подразделений производителя, говорится в квартальном отчете финского концерна, опубликованном в понедельник.

"Российский бизнес Tikkurila вырос в первом квартале 2020 года до 27,7 миллиона евро. Относительно аналогичного периода 2019 года продажи компании на российском рынке увеличились на 27%", — следует из отчета.

Первым рынком для концерна остаётся Швеция, где продажи составили 31 миллион евро (минус 0,8%), Финляндия на третьем месте с 27,6 миллиона евро (плюс 3,8%), Польша на четвертом месте 21,4 миллиона (минус 9%).

"В течение всего года мы работали в полную силу, за исключением временного закрытия производства в России в период с 30 марта по 7 апреля из-за национальных ограничений. В дальнейшем наши доходы будут в основном зависеть от того, сколько ограничений местные власти накладывают на мобильность людей, а ограничения по времени работы магазинов розничной торговли влияют на покупательский спрос", – отметила председатель правления концерна Элиcа Маркула, её цитата приводится в пресс-релизе.

Tikkurila – ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок, с оборотом в 561,5 миллиона евро. Tikkurila – лидер на рынке декоративных красок. В России доля компании в этом сегменте составляет 18,5%. 77% всех производимых красок – это краски на водной основе.

Предприятия Tikkurila расположены в 11 странах, продукция компании продается в более чем 40 странах мира. В России компания представлена тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, 10 складами и логистическими центрами. Сегодня в компании работает около 2,7 тысячи человек, около 1 тысячи из них трудятся в России.