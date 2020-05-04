ООН, 4 мая /ПРАЙМ/. Борьба с пандемией коронавируса может потребовать в пять раз больше, чем 7,5 миллиардов евро, которые планируют собрать в рамках международной донорской онлайн-конференции под эгидой Еврокомиссии, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Я благодарю Еврокомиссию и правительства за их лидерство в проведении этой важной донорской конференции. Это именно то лидерство, в котором сегодня нуждается мир", — сказал Гутерреш, выступая в рамках этой видеоконференции.

"Я приветствую щедрые взносы, о которых объявлено сегодня, с изначальной целью собрать 7,5 миллиардов евро. Эти средства являются своего рода первым взносом для разработки новых инструментов (борьбы с пандемией – ред.) с необходимой скоростью", — указал генсек.

Однако, по его словам, чтобы оказать помощь всем и везде, "вероятно, понадобится в пять раз больше". "Я призываю всех партнеров присоединиться к этим усилиям", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.