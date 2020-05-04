МОСКВА, 4 мая /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве в понедельник вечером на уровне 4,3, это значит, что на улице почти никого, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 21.50 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,3, это означает, что на улицах столицы почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде и Фрязино (4,5), самое низкое — в Котельниках (4,0).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 21.50 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Новосибирске (местное время 1.50) и в Омске (местное время 0.50) — 4,8, самое низкое – в Санкт-Петербурге и Казани, индекс в городах на уровне 4,0.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, свыше 240 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.