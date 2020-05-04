МЕХИКО, 4 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой уверенности в Мексике показал антирекорд с начала измерений в 2011 году, свидетельствуют данные Национального института статистики и географии INEGI.

"Индекс деловой уверенности в разбивке по направлениям деятельности компаний показал следующие изменения: —15,2% для производства и торговли, в строительстве снижение в апреле 2020 года составило 11,5 пунктов по отношению к тому же месяцу предыдущего года", — говорится в отчете INEGI.

Снижение показателей в сравнении с мартом 2020 года составило от 6,2 до 6,8 процентных пунктов — до 38,5% в торговле, 38,4% в строительстве и 37,4% в производственном секторе.

При составлении индекса деловой уверенности в Мексике руководители компаний оценивают целесообразность инвестиций в настоящий момент, а также экономическую ситуацию в стране и в компании сейчас и в будущем.

По оценкам Международного валютного фонда, экономика Мексики сократится на 6,6% в 2020 году.