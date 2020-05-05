МОСКВА, 5 мая /ПРАЙМ/. Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве — на 76%, сказано в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики компании изучили данные кассовых чеков в первой половине апреля и сравнили полученные данные с аналогичным периодом в феврале.

"Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня", — подсчитали аналитики.

В Москве средний чек при покупке одежды в апреле составил 5919 рублей против 2816 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 76%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство российских регионов для профилактики коронавируса ввели ограничения в виде самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий. Торговые центры и магазины закрыты, кроме продовольственных и аптек.