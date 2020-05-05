ИРКУТСК, 5 мая /ПРАЙМ/. Строительство модульного корпуса для пациентов с внебольничной пневмонией ведется на территории Тайшетской районной больницы в Иркутской области на средства компании РУСАЛ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что российский промышленник и меценат Олег Дерипаска и врио главы Иркутской области Игорь Кобзев обсудили меры по борьбе с распространением в Приангарье коронавирусной инфекции. В частности, планировалось построить три специализированных инфекционных медучреждения в Братске, Тайшете и Шелехове, где работают предприятия компании РУСАЛ.

"На месте возведения центра в Тайшете идут активные работы по выемке грунта под фундамент. В третьем квартале текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. В строительстве используются быстровозводимые конструкции, что позволяет уложиться в сжатые сроки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одноэтажное здание рассчитано на 30 койко-мест, с приемно-диагностическим отделением, боксами для пациентов, отделением реанимации и интенсивной терапии. В центре будут оснащены кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. В отделении реанимации и интенсивной терапии установят аппараты искусственной вентиляции легких.

Стоимость возведения медицинского центра — 400 млн рублей. В целом в строительство трех медцентров в Иркутской области РУСАЛ инвестирует около 1,5 млрд рублей.

После пандемии медучреждение переоборудуют в иммунологический центр.