ВАШИНГТОН, 5 мая — ПРАЙМ. Невада может легализовать азартные игры онлайн на фоне коронавируса, который прекратил работу казино в крупнейшем центре развлечений США — Лас-Вегасе, считает профессор Университета Невады Дэвид Шварц.

"Конечно, широкая легализация онлайн-игр в Неваде возможна", — сказал РИА Новости Шварц, который изучает историю азартных игр.

Он напомнил, что в настоящий момент жителям Невады разрешено лишь играть в покер и делать ставки на исход спортивных состязаний на мобильных устройствах.

"Не знаю, до какой степени будет направлять эти дискуссии необходимость замены оборота оффлайн, но для Невады может иметь смысл последовать за другими штатами и легализовать игру в казино онлайн", — добавил Шварц.

По его словам, открытие казино в Лас-Вегасе будет зависеть от медицинских факторов, например, от того, как скоро можно будет расширить тестирование или получить вакцину от коронавируса.

Казино в Лас-Вегасе закрыты со второй половины марта по распоряжению губернатора штата Стива Сайсолака.

Согласно Американской игровой ассоциации, если все казино в США будут закрыты до середины мая, будет потерян ВВП на 43,5 миллиарда долларов, включая оборот самих казино и близлежащих ресторанов и баров.

Туристическая отрасль Невады, неразрывно связанная с казино, имеет оборот в 75 миллиардов долларов в год и обеспечивает 45% ВВП и 40% налоговых поступлений штата. В индустрии работают 450 тысяч сотрудников — треть от их общего числа в Неваде. Казино приносят Неваде 1,8 миллиарда долларов налогов и сборов ежегодно.

В штатах, где играть онлайн разрешено, подобная деятельность не компенсировала казино убытки от потери оффлайнового бизнеса. Так, в Нью-Джерси в марте оборот казино и букмекерских контор упал на 44% по сравнению с мартом 2019 года, а апрель в связи с прекращением всех спортивных соревнований должен оказаться еще хуже. При этом казино в Атлантик-сити в Нью-Джерси получили онлайн-выигрыш в марте в 65 миллионов долларов, увеличив его на 65% по сравнению с прошлым годом.

В Мэриленде казино в марте получили выигрыш в 69 миллионов долларов, что на 58% меньше, чем год назад. В Индиане казино заработали в марте 98 миллионов долларов, что на 55% меньше прошлогоднего марта. В Мичигане казино снизили выручку в марте на 59% — до 57 миллионов долларов.

Компании-операторы казино страдают и на бирже, их капитализация резко упала. Так, акции Caesars Entertainment упали более чем на 35% с 20 февраля, причем в наихудший момент в марте падение составляло до 75%. Акции Wynn Resorts упали с февраля на 43%, MGM Resorts — на 55%. Las Vegas Sands, которая управляет крупнейшими казино Лаг-Вегаса Palazzio и Venetian, потеряла 36% капитализации.