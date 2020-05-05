МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 102, до 155 370 случаев, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 5 714, Подмосковье — 822, Санкт-Петербурге — 226.

Также очень большое количество зараженных выявлено за сутки в Нижегородской области — 174, в Свердловской области — 133, 128 — в Дагестане.

За сутки от COVID-19 в России выздоровели 1 770 человек, всего выписаны — 19 865.

За сутки в России умерли 95 пациентов с COVID-19, за все время — 1 451 человек.