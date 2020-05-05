МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской нефтегазовой группы Total в первом квартале 2020 года упала до 34 миллионов с 3 миллиардов долларов в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчетности компании.

Скорректированная чистая прибыль группы в отчетном периоде снизилась на 35% в годовом выражении — до 1,781 миллиарда долларов. Убыток на акцию составил 0,01 доллара против прибыли в 1,17 доллара годом ранее. Выручка Total за отчетный период уменьшилась на 14,5% — до 38,6 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали выручку на уровне 34,36 миллиарда долларов.

Средний объем добычи углеводородов за январь-март составил 3,086 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"Группа сталкивается с исключительными обстоятельствами: кризисом COVID-19, который оказывает влияние на мировую экономику и создает неопределенность и кризис нефтяного сектора с сильным падением цен на сырье в марте", — приводятся в отчете слова главы компании Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).

В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, Total снизит инвестиционную программу в 2020 году примерно на 25% — до 14 миллиардов долларов с объявленных в феврале 18 миллиардов.

Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, второй по величине игрок на глобальном рынке СПГ среди всех частных компаний. Штат сотрудников Total насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет 20% в его проекте "Ямал СПГ" и 10% в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ-2".