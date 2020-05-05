МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Китайский автогигант Great Wall Motors заинтересован в продолжении следственных действий по делу о мошенничестве против него со стороны группы "Ирито", заявил РИА Новости вице-президент компании Чжан Цзюньсюе, который руководит российским подразделением.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции ряд процессов, связанных с работой органов власти, затормозился. Конечно, мы понимаем, что сегодня нужно любой ценой остановить эпидемию, но нам по-прежнему необходимо видеть, что интересы инвестора защищаются", — сказал собеседник агентства.

"Наша компания потеряла 48 миллионов долларов в результате действий "Ирито". Для нас важно, чтобы следствие как можно скорее продолжилось, чтобы сохранялся контроль со стороны органов власти. Ведь это влияет на инвестиционный климат, а значит это важно не только для нас, а для всей экономики и ее будущего развития", — подчеркнул он.

В июне прошлого года бизнес-омбудсмен Борис Титов направил исполняющему обязанности прокурора Московской области Валерию Войнову письмо с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении Great Wall. К нему обратился за содействием генеральный директор "Хавейл Мотор Рус" Чэн Сяогуан, который указал на затянувшиеся следственные действия.

Как сообщала тогда пресс-служба Титова, речь идет о споре между Great Wall и "Ирито". С 2008 года структуры группы "Ирито" выступали продавцами готовых автомобилей марки Great Wall. Впоследствии менеджмент "Ирито" предложил организовать в Раменском районе Подмосковья сборочное производство из машинокомплектов Great Wall, поставляемых из КНР. Китайский концерн поставил в адрес ООО "ИМС" (входит в группу "Ирито") машинокомплекты, из которых было собрано и продано 76 тысяч внедорожников. Поставки осуществлялись и в адрес еще трех компаний.

В действительности же "разбивка поставок была сделана по настоянию российской стороны исключительно с целью включения в схему сотрудничества компаний-пустышек, не имеющих никаких активов и заведомо не способных отвечать по своим обязательствам", указывалось в обращении к Титову. В нем утверждалось, что впоследствии эти три компании были обанкрочены, а Great Wall так и не дождалась оплаты за уже поставленные машинокомплекты на сумму 48,4 миллиона долларов. В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).