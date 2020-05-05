В третьем и четвертом абзацах по просьбе пресс-службы Минпромторга исправлены цифры: 100 тонн и 20 тонн соответственно; добавлен контекст (последний абзац).

ПОСЕЛОК РОГОВО (Московская область), 5 мая /ПРАЙМ/. Российские предприятия справились с наращиванием производства масок за два месяца, теперь усилия направлены на создание костюмов для инфекционистов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"При этом у нас сегодня важнейшая задача — помимо масок — я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Сегодня важны костюмы для инфекционистов… Поэтому наша задача — продолжить наращивать объемы производства и материалов, и тканей для производства средств индивидуальной защиты", — сказал Мантуров.

Министр отметил, что на сегодняшний день четыре отечественных предприятия производят 100 тонн в сутки нетканных материалов СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд). Такие материалы обычно используются для производства гигиенических средств, одноразовой медицинской одежды и масок.

"Если коллеги запускают дополнительный объем, то ровно через год мы можем получить еще практически такой же объем, как сегодня. Только одна "Нетканика" производит около 20 тонн в сутки… До этого он (материал — ред.) использовался для средств гигиены, а сегодня полностью переформатированы все логистические потоки под производство средств индивидуальной защиты. В первую очередь, это маски…", — сказал он.

По данным пресс-службы Минпромторга на конец апреля, за прошлый месяц Россия произвела почти 140 миллионов масок самостоятельно и поставила еще 105 миллионов изделий из Китая. Ежедневно отечественные производители создают более 8 миллионов масок. Торговые сети при этом уже сформировали запас из более чем 28 миллионов масок разных типов.