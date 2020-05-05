СУХУМ, 5 мая /ПРАЙМ/. Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву, где проведёт ряд встреч, в поездке его сопровождают главы минфина и минэка, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Республики Абхазия Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву. Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган", — говорится в сообщении.

Бжания победил на прошедших 22 марта президентских выборах. Всего в выборах приняли участие 95 109 человек или 71,56% избирателей.