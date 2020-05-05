ТБИЛИСИ, 5 мая /ПРАЙМ/. Цены на продукты питания в Грузии в апреле текущего года значительно увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказано в данных Национального управления статистики Грузии "Сакстат".

В частности, цены на фрукты выросли на 45%, молочные продукты подорожали на 23%, мясные продукты — на 15%, а хлебобулочные изделия — на 8,4%.

Годовой уровень инфляции в Грузии в апреле 2020 года составил 6,9%. Основное влияние на формирование годовой инфляции оказал рост цен по следующим группам: продовольственные продукты и безалкогольные напитки (16,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), медицинская продукция, аппаратура и устройства (8,4%), а также не амбулаторные медицинские услуги (4,4%).

Грузия наряду с другими странами терпит экономический кризис из-за пандемии коронавируса. По данным представителей руководства, больше всего пострадал туристический бизнес, который приносил в экономику страны хороший доход. Правительство страны разработало антикризисный план, который в том числе подразумевает выплату льгот всем гражданам, оставшихся без работы из-за пандемии. При этом для туристического бизнеса разработал отдельный, сцпецифический антикризисный план.