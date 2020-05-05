Добавлены подробности (4-5 абзацы).

ПОСЕЛОК РОГОВО (Московская область), 5 мая /ПРАЙМ/. Все поступающие в Минпромторг России заявки на защитные костюмы для медиков полностью удовлетворяются, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе визита на завод компании "Нетканика".

Защитные костюмы необходимы врачам для работы с инфицированными коронавирусом COVID-19 пациентами. По данным, озвученным главой Минпромторга 7 апреля, дефицит защитных костюмов в российских регионах на фоне пандемии коронавируса достигал 300 тысяч единиц.

Отвечая на вопрос, как за месяц изменилась ситуация с дефицитом защитных костюмов, Мантуров сказал: "Тот объем потребления, который на сегодняшний день складывается, он обеспечивается поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа… С учетом того, что мы закупаем импортные костюмы, недостатка костюмов в первую очередь для медицинских работников.., те заявки, которые мы получаем, они полностью удовлетворяются".

Раньше отечественные предприятия производили в основном радиационно стойкие костюмы, а также костюмы для химических производств. В условиях распространения коронавируса потребность в защитных костюмах для медиков сильно возросла. Так, например, на сегодняшний день в сутки в России используются от 200 до 300 таких костюмов, сообщал министр утром во вторник.

Российские предприятия уже нарастили объем производства одноразовых и многоразовых противоинфекционных костюмов до более 110 тысяч штук в сутки. К середине мая эта цифра должна увеличится до 150 тысяч изделий в сутки, сообщил Мантуров. Он также отметил, что по линии Минпромторга из-за рубежа были завезены почти 2 миллиона костюмов, через коммерческие структуры — около 1,6 миллиона изделий.