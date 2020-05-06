МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.

Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.

"Что касается новости о болезни Михаила Владимировича, то никто не застрахован, вирус не выбирает – руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс – сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем", — сказал он в интервью газете "Ведомости".

Кроме того Силуанов отметил, что работа правительства уже несколько недель ведется преимущественно по видеоконференцсвязи и в ближайшее время такой формат сохранится.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.