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КОММЕРСАНТ

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— Транспорт выезжает на налогах — Минтранс предложил расширить непрямую поддержку автоперевозчиков и авиации — Как выяснил "Ъ", Минтранс существенно расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли. В новом пакете, направленном в правительство, министерство предлагает широкий перечень послаблений для авиаотрасли и грузового автотранспорта, ранее почти обойденного вниманием, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.

— Мир, труд, пропуск — 1,4 тыс. подмосковных камер подключили к контролю самоизоляции — Подмосковные власти вслед за столицей начали использовать дорожные камеры для контроля режима самоизоляции. Областной минтранс уже разослал нарушителям, выехавшим на дороги области без цифровых пропусков, несколько сотен штрафных постановлений по 5 тыс. руб.

— Недвижимость сравнивают с землей — Росреестр сведет их учет на единой платформе — Росреестр предложил с 1 июня запустить в трех регионах пилотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе — с 2021-го эксперимент начнет расширяться и к 2026 году охватит все регионы.

— Социальный интернет не грузится — В реализации проекта возникли трудности — Телеканалы и операторы связи не могут договориться об условиях реализации проекта по бесплатному доступу к сайтам. Операторы жалуются на отсутствие полного списка IP-адресов, доступ к которым не должен тарифицироваться, а телеканалы — на отсутствие технических требований к сайтам без видео, которые им пришлось создавать к 6 мая по инициативе чиновников.

— Для ГЧП оценили риски заражения — Эксперты предлагают поддержать и эту отрасль — Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) подсчитал, что из-за замедления экономики и ослабления рубля потери этой отрасли до конца года могут составить 47 млрд руб.

— Бедные тратят, богатые копят — Как население США распорядилось "чеками Трампа" — Группе экономистов уже через десять дней после получения большинством граждан США прямой денежной поддержки от правительства удалось оценить, с какой скоростью и на что эти деньги тратятся.

— Минприроды вкладывает в мусор экономический стимул — Подготовлена "дорожная карта" по внедрению раздельного сбора отходов во всей стране — Для россиян, которые сортируют свой мусор, услуга вывоза на переработку таких отходов может стать бесплатной. Такое предложение содержит "дорожная карта" Минприроды по внедрению раздельного сбора мусора на территории России.

— ЕСПЧ просит Россию исполнить родительский долг — Правозащитники жалуются на проблемы с исполнением решений судов о месте проживания детей после развода — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу жительницы Ингушетии, бывший муж которой отобрал после развода дочь, не позволяя общаться с ребенком.

— Михаилу Развожаеву не нашли альтернативы — Помешать ему стать губернатором Севастополя может только коронавирус — 80% севастопольцев считают, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев работает "скорее хорошо", а 70% готовы поддержать его на выборах главы города в Единый день голосования 13 сентября.

— Маски примеряют на всю страну — Россияне не ждут скорого завершения эпидемии — 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором планируется рассмотреть предложения о поэтапной отмене ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

— Будущее СНВ под допросом — На ключевой для России пост замгоссекретаря США номинирован человек с проблемной репутацией — Президент США Дональд Трамп назвал кандидатуру на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями. Этот пост важен для России, поскольку занимающий его человек будет вести переговоры с Москвой о судьбе истекающего в 2021 году Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

— Отступать некуда — позади парад — Белоруссия отметит День Победы по высшему разряду — Столица Белоруссии готовится стать центром празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Во вторник президент Александр Лукашенко публично пригласил своих коллег из других стран приехать в Минск, но оговорился: даже если в связи с пандемией коронавируса они и не откликнутся, в любом случае на параде будет "достаточно обычных людей со всех республик".

— Эпидемия угрожает освобождением — Строителя Алабяно-Балтийского тоннеля не смогли обвинить из-за карантина и должны отпустить — Как стало известно "Ъ", к концу мая СИЗО должен покинуть экс-глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в многомиллиардных хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ), Академии дзюдо и даже у рабочих, строивших Алабяно-Балтийский тоннель в столице.

— Апрельская немощь — Власти признали месяц рабочим для расчетов в энергетике — Правительству пришлось задним числом уточнить юридический статус нерабочих дней апреля, иначе энергетическая отрасль с ежемесячным оборотом в 300 млрд руб. могла остаться без части платежей потребителей.

— У продуктов проверят происхождение — За оборотом товаров с брендированным местом производства ужесточат надзор — Государство ужесточает контроль за производством продуктов с правом на наименование места происхождения товара (НМПТ), среди которых — "Вологодское масло", "Адыгейский сыр" и "Нарзан".

— Интернет-торговля заняла площади — Участники рынка начали снимать помещения в центре Москвы — Операторы онлайн-торговли начали активно занимать площадки в стрит-ритейле, в том числе под пункты выдачи заказов (ПВЗ). Так, Ozon в апреле арендовал сразу несколько помещений в центре Москвы и продолжает искать объекты в локациях с хорошей проходимостью. Один из конкурентов площадки — Lamoda также планирует открывать пункты в этом году.

— Замещение импортным — Интерес к биржевым торгам российскими акциями падает, иностранными — растет — Санкт-Петербургская биржа, на которой обращаются акции иностранных, прежде всего американских, компаний, увеличила объем торгов в апреле в полтора раза.

— Нефть снимают с карантина — Котировки пошли вверх на европейских новостях — Стоимость фьючерсных контрактов на североморскую нефть Brent впервые с первой декады апреля поднялась выше $30 за баррель. Игра на повышение ведется на фоне постепенного выхода Европы из карантина, растущего спроса на нефть в Китае, а также на фоне начала действия новой сделки ОПЕК+ и снижении добычи в США.

— Коронавирус формирует портфели — НПФ смогут переложить облигации подальше от риска — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут перевести в портфель до погашения часть ранее приобретенных облигаций. В результате бумаги не будут подвержены рыночному риску, однако реализовать их досрочно будет невозможно.

— ГЛОНАСС настраивают на большие данные — Оператор системы рассматривает возможность монетизации — Большие данные системы ГЛОНАСС могут монетизировать, следует из предложений, рассматриваемых ее оператором. Согласно одному из проектов, для этого может быть создана дочерняя компания, которая будет обрабатывать информацию и продавать ее субоператорам для реализации клиентам — например, IT-компаниям.

— На "Чердак" забрались девелоперы — У сервиса индивидуального хранения появились новые инвесторы — На фоне стагнации рынка коммерческой недвижимости складской сегмент продолжает привлекать инвесторов. Совладельцем сервиса индивидуального хранения вещей "Чердак" стал девелопер Вадим Козерук — сын гендиректора генподрядной компании ГВСУ "Центр" Анатолия Козерука.

— Бульдозеры косят под комбайны — "Росспецмаш" просит ввести субсидируемые скидки на строительную технику — Российские машиностроители просят правительство ввести программу прямого субсидирования скидок на дорожно-строительную (ДСТ) и спецтехнику на фоне падения спроса.

— Мороженое перед наркозом — Полину Кютт спасет этапная хирургия — Десятилетняя Полина живет вместе с мамой в городе Любиме Ярославской области. В два года у девочки обнаружили шишки на теле. Оказалось, это экзостозы — доброкачественные разрастания на поверхности костей.

— Медики, буддисты, эмигранты — Программа "Русфонд.Коронавирус" объединила самых разных людей — С начала апреля с просьбами о помощи к нам обратились 29 клиник из 18 регионов страны. Собрано пока 21 357 207 руб., десяти медцентрам уже оплачены средства индивидуальной защиты, спецоборудование и расходные материалы.

— Нет и не надо — Должно ли государство помочь НКО в кризис — Меры государственной поддержки некоммерческих организаций в кризис обсуждались неоднократно и на самом высоком уровне. Поддержать НКО предлагали и в Общественной палате, и в Государственной думе.

ИЗВЕСТИЯ

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— Безвузовый режим: как коронавирус повлиял на платное образование — Союз студентов попросил правительство помочь пережить эпидемию — Из-за эпидемии коронавируса многие студенты, учащиеся на коммерческой основе, потеряли возможность оплачивать свое образование.

— Намотать на УССО: по вирусу ударят "главным калибром" войск химзащиты — Универсальные станции специальной обработки готовы применить на гражданских предприятиях и объектах здравоохранения — Для борьбы с коронавирусом в России военное ведомство подключило "главный калибр" войск радиационной, химической и биологической защиты — универсальные станции специальной обработки (УССО).

— Поезжай — не хочу: автовокзалы попросили помощи у правительства — Предприятия терпят убытки, но пока не могут получить господдержку — Российским автостанциям грозит разорение на фоне критического снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме ассоциации "Развитие автовокзалов страны" в правительство, с документом ознакомились "Известия".

— Лезет в душу: может ли COVID-19 вызывать психические отклонения — Исследователи считают, что необходимо отслеживать влияние коронавируса на нервную систему рожденных в период пандемии детей — Последствиями COVID-19 могут стать не только потеря вкуса и обоняния, некротическая энцефалопатия или другие когнитивные расстройства, но и отложенные болезни, предупредили специалисты.

— Вызвали патруль: ВМФ сменил тактику защиты морских баз от подлодок — Нововведение получило неофициальное название "охотничья стая" — ВМФ отработал новую тактику борьбы с субмаринами противника и защиту своих морских баз. Новинка уже получила на сленге моряков неформальное название "охотничья стая". В ее составе несколько малых противолодочных кораблей (МПК) и один новейший патрульный проекта 22160 — "Василий Быков".

— Пени дней: в 2019 году долги за ЖКХ выросли до 1,4 трлн рублей — Из-за пандемии коронавируса к концу 2020-го показатель может увеличиться до 1,6 трлн — Общая сумма задолженности за ЖКХ в России по итогам 2019-го составила 1,39 трлн рублей. Как сообщили "Известиям" в Минстрое, в предыдущие годы объем долгов постепенно рос, хотя и отмечалась положительная тенденция по собираемости платежей.

— Архивно важно: ФРГ передаст РФ данные о тысячах пленных времен войны — Из-за пандемии большинство торжественных мероприятий в Германии пройдет в режиме онлайн — Россия получит от Германии первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных 6 мая. Об этом "Известиям" сообщили в посольстве РФ в ФРГ и Федеральном архиве Германии.

— Не по МРОТ: ИП предложили освободить от страховых взносов — Инициатива касается предпринимателей, чей ежемесячный доход на начало года не превышал размер минимальной оплаты труда — Индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной практикой и не имеющих сотрудников, предлагают в 2020 году освободить от страховых взносов, если их ежемесячный доход не превышал размер МРОТа.

— Потеряли норму: бизнес будет отходить от кризиса в течение двух лет — Сроки реабилитации значительно растянутся, если карантин продлят на вторую половину июня — Каждой пятой российской компании понадобится на восстановление более года, если ограничения будут сняты не позже середины июня. В целом предприятиям понадобится на реабилитацию около двух лет. Об этом "Известиям" рассказал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.

— Знак доверия: россияне стали в 10 раз чаще кликать на сайты мошенников — Обманывая граждан, злоумышленники активно эксплуатируют тему коронавируса — В начале 2020 года количество атак на россиян через скам-ресурсы (сайты, где под разными предлогами выманивают деньги), возросло в 10 раз до 15 млн, а число таких страниц увеличилось вдвое до 10 тыс. Об этом сказано в исследовании "Лаборатории Касперского" (есть у "Известий").