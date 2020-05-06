МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Пермская компания "Промобот" (Promobot) в 2020 году поставит в Германию и Францию 60 терминалов с технологией бесконтактного измерения температуры тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Соответствующее соглашение о поставке на сумму 300 тысяч евро подписано с немецкой Stey GmbH.

Терминалы Thermocontrol работают автономно, без помощи человека. Они представляют собой устройства с видеокамерой, дистанционным термометром и экраном. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В более сложной версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности, ограничив доступ в здание потенциальным носителям вируса. Средняя пропускная способность терминалов — более 300 человек в час.

"В первые три месяца в Европу приедут 10 терминалов Promobot Thermocontrol на сумму 50 тысяч евро. Общая сумма договора, подписанного с немецкой компанией Stey GmbH, составляет 300 тысяч евро на 60 терминалов. Планируется, что первые терминалы установят уже к концу мая в одном из бизнес-центров во Франкфурте", — отметили в Promobot.

"У нас большие планы по внедрению Thermocontrol на предприятиях и в общественных местах. Сейчас мы тестируем терминалы и уже ведем переговоры с представителями крупных торговых сетей Германии и Франции, университетов и частных компаний. Первыми регионами, где появятся терминалы, станут Франкфурт и Париж", — приводятся в сообщении слова представителя Stey GmbH во Франкфурте Людвиги Вирт.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе.

Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.