МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в среду утром на уровне 3,9, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 07.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,9, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Королеве (4,3), а также в Зеленограде, Красногорске, Балашихе и Железнодорожном (4,2), самое низкое — в Котельниках (3,7).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 07.30 мск дома находилась значительная часть жителей. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Воронеже (4), а также в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону (3,9), самое низкое – в Новосибирске (местное время 11.30), индекс на уровне 1,8.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, свыше 243 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.