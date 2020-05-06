МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна еще на семь дней сдвинули прогноз завершения вспышки коронавируса на территории России. теперь это 24 августа, отмечается в обновленных материалах Сингапурского университета.

Это уже не первый перенос даты. Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Первоначально прогнозировалось, что вспышка в Российской Федерации может закончиться 12 августа, потом ученые сдвинули ее на пять дней — на 17 августа.

Как отмечают авторы модели распространения вируса, эти прогнозные даты могут изменяться в любую сторону. они зависят, прежде всего, от текущей ситуации в конкретной стране и принимаемых властями мер.

В последние три дня ежесуточное количество вновь выявленных в России случаев заражения коронавирусом превышало десять тысяч.

Помимо этого исследователи предупреждают, что государства, которые преждевременно снимут ограничительные меры карантина, рискуют столкнуться с новым всплеском пандемии.

Специалисты Сигапурского университета изучили данные по 131 стране.

Для прогнозирования используется, в частности, SIR-модель. Это математическая модель распространения COVID-19, где описана динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

По мнению авторов исследования, к любым прогнозам нужно относиться с осторожностью. Они также предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма" по ситуации с пандемией.